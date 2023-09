[Hands-on] Cat Quest III – Op avontuur in de Purribean

Hijs de zeilen en ga mee op een purrfect avontuur!

Op de Gamescom hadden we de mogelijkheid om de game Cat Quest III te spelen, een game ontwikkeld door The Gentlebros en uitgegeven door Kepler Interactive.

In de derde game van de Cat Quest-serie ga je op avontuur in de Caribbean (of is het nou Purribean?) en ga je op zoek naar een schat. In de game reis je door een zonnige en eilandrijke wereld per boot, of per (katten)poot. Onderweg moet je vechten met vijanden die je dankzij een uitgebreid wapensysteem op veel verschillende manieren kunt verslaan.

De game komt kleurrijk en vrolijk over en vertoont tijdens onze speelsessie geen problemen. Daarnaast viel de humor in de game op. Zo vielen we met ons mes een opslagpunt aan, wat een papegaai is in deze game. Als resultaat kregen we een item dat punten van onze gezondheid aftrekt. Waarschijnlijk onze verdiende loon.

Wat een leuk detail aan de game is dat je niet per se een vooraf bepaald pad hoeft te volgen. Je kunt in principe direct naar de eindbestemming toe, al is de kans groot dat je dit niet overleefd. Wij betraden tijdens onze speelsessie ook een eiland waar we geen schijn van kans maakten.

Cat Quest III komt in 2024 naar onder andere de Nintendo Switch. Houd je van katten, piraten of de vorige games in de Cat Quest-serie? Dan is dit een game om in de gaten te houden!