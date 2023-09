[Interview] Maak kennis met de nummer 2 van de Pokémon TCG Senior-klasse: Sydney

Dit jaar was een bijzonder Pokémon WK. Er waren namelijk twee Nederlandse finalisten en wij konden er één interviewen.

Afgelopen augustus was het Pokémon World Championship in Yokohama. Voor het eerst was het evenement in Japan en spelers van over de hele wereld zijn daar aan de slag gegaan met verschillende Pokémon-spellen verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën. In de Senior categorie zijn met zowel het TCG als met de VCG (Scarlet & Violet) Nederlanders op de tweede plek geëindigd. Wij hebben de kans gehad om de TCG-speler, Sydney, een aantal vragen te stellen over zijn ervaringen in Yokohama, het kaartspel in het algemeen en wat zijn plannen voor Hawaii volgend jaar zijn.

DN: Zou je ons een beetje kunnen vertellen over jezelf?

Ik ben 14 jaar en ik zit in de derde klas. Naast Pokémon TCG speel ik graag voetbal en doe parkour. Mijn favoriete Pokémon is Jirachi.

DN: Hoelang speel je al Pokémon TCG en hoe lang al competitief?

In groep 3 begon ik de kaartjes al te verzamelen. Ik kocht ze altijd bij de lokale speelgoedwinkel. Maar op een dag kwam een medewerker naar mij toe en zei tegen mij dat er ook een kaartspel was. Ik was erg geïnteresseerd en toen ik het probeerde, vond ik het gelijk leuk. Ik had Pokémon geleerd rond mei 2019. En mijn eerste competitieve toernooi was in januari 2020. Tijdens covid, heb ik vooral online gespeeld, maar dat vond ik niet zo leuk dus speelde ik niet zoveel. Toen de face-to-facetoernooien weer terugkeerden, begon ik weer gelijk heel actief te spelen.

DN: Zelf speel ik af en toe het spel, maar het competitieve gedeelte voelt klein in Nederland. Hoe verzamel je genoeg punten om aan het WK mee te mogen doen?

De competitieve wereld van Pokémon TCG is best wel verborgen als je er niet zoveel mee te maken hebt. Maar in werkelijkheid is het best populair. Zelfs in Nederland zijn er heel veel goede competitieve spelers!

Om je te kwalificeren voor het WK moet je inderdaad punten halen. Het aantal punten dat moet worden gehaald verschilt per leeftijdscategorie. Dit bereik je door goed te eindigen op officiële Pokémon toernooien. Deze toernooien zijn op verschillende schaal te vinden. Zo heb je league challenges en league cups die je wekelijks rondom het land kan vinden. Als je er aan zit te denken om competitief te spelen is dit een heel goed begin want hier kan je én wat punten verdienen én je kan ervaring opdoen. Als je op een niveau hoger wilt spelen, kan je naar een regionale toernooien gaan. Dit zijn toernooien die maandelijks worden gehouden in het buitenland. Hierbij kan je een stuk meer punten verdienen dan bij challenges en cups, maar hier komen ook de beste spelers van jouw continent op af. Na regionals heb je ook nog internationals en daar kan je echt de hoofdprijs winnen aan punten! Jaarlijks worden er 3 internationals gehouden. 1 in Europa, 1 in Zuid-Amerika en 1 in Noord-Amerika. Zo’n international trekt spelers over de hele wereld aan. Vaak zijn er daarom ook tussen de 1000 en 1500 mensen op dit soort toernooien. Sinds kort heeft Pokémon nog een 2 manieren geïntroduceerd waardoor je je kan kwalificeren voor het WK. Eentje is door een regional te winnen en de andere is door eerste of tweede te worden op een international.

DN: Was je al eerder aanwezig geweest bij een groot Pokémon toernooi? (Zo ja, welke allemaal)

Ik ga regelmatig naar de toernooien in het buitenland. Ik ben bijvoorbeeld al een paar keer geweest in Frankrijk, Duitsland, Italië en England. Daarnaast was ik ook vorig jaar voor het WK in Londen gekwalificeerd en daar ook geweest. Komend weekend ga ik naar Barcelona om hopelijk daar te winnen!

DN: Hoe was voor jou de ervaring in Yokohama?

Het was een onvergetelijke ervaring. Ik heb in 3 dagen totaal 17 rondes gespeeld. Per ronde speel je meestal 3 potjes en dat was behoorlijk vermoeiend. Je moet je elke ronde opnieuw volop concentreren om geen fouten te maken die je de game kunnen kosten. Mentaal is het natuurlijk enorm vermoeiend. Na het WK had ik zelfs een kleine burn-out door de vermoeidheid. Maar toen ik daar op de stage stond in de finale voelde het toch wel allemaal anders. In het begin was ik heel zenuwachtig, maar toen ik eenmaal speelde, voelde het eigenlijk als een normaal potje. Ik deed alles wat ik kon, maar doordat ik pech had met de kaarten die ik trok, kon ik niet winnen helaas. En het feit dat ik in de finale kwam was natuurlijk heel bijzonder en dat gebeurt zeker niet vaak, dus ik zou het nooit vergeten. Daar op het podium staan en het trofee te mogen ontvangen is een droom die waar komt!

Bekijk hier de spannende finale

DN: Wat zou jij als tips geven om een goed deck te maken?

Er zijn altijd bepaalde kaarten die goed samenwerken waarvan je een deck kan maken. Dit soort combinaties vind je vaak terug in decks en zulke decks kan je op YouTube vinden. Als je iets zelf wilt verzinnen dan kan je naar allemaal setten kijken en daar vervolgens kaarten in vinden die goed kunnen samenwerken. Een deck moet altijd sterk genoeg zijn tegen de decks die op dat moment goed zijn. Ook moet het constant goed zijn, dus niet dat je deck maar 5 van de 10 potjes werkt.

DN: Wanneer iemand dan een deck heeft gemaakt hoe kunnen ze deze volgens jou het beste testen?

Als je een deck hebt gemaakt moet je het altijd testen tegen de beste decks op dat moment. Dat kan je online doen, hoewel je dan niet weet waar je tegen kan spelen. Maar je kan ook in het echt testen met mensen in de spellenwinkels die je door heel Nederland kan vinden (ook te vinden op pokemon.com – event locator). Dat doe ik meestal omdat je op een toernooi ook niet online speelt. Als je dan eenmaal je deck speelt dan merkt je ook of je bepaalde kaarten in je deck mist waardoor je verliest. Dan kan je proberen om zulke kaarten in je deck te doen en misschien werkt het dan juist wel!

DN: Met je tweede plek heb je als wij het goed hebben begrepen al een plek voor volgend jaar bemachtigd. Ben je van plan om naar Hawaï te gaan?

Ja, dat klopt! Als je 4de of hoger eindigt op het WK dan ben je automatisch gekwalificeerd voor het WK het komende jaar. Ik ben ook zeker van plan om naar Hawaï te gaan. Want een kans om wereldkampioen te worden kan je natuurlijk niet ontlopen!

DN: Denk je dat de aankomende nieuwe/terugkerende mechanics veel invloed gaan hebben op jouw deck samenstelling? Waarom wel/niet.

Zelf heb ik nog niet echt gekeken naar de nieuwe kaarten, maar ik geloof zeker dat er wat verandering komt in decks. Meestal als er een nieuwe set komt met kaarten blijven de meeste bestaande decks nog goed en komen er maar een paar kaarten van de nieuwe set bij in de decks. Vaak komen er ook nieuwe decks uit de set omdat een bepaalde combinatie kaarten uit die set goed samenwerkt. Maar of het invloed gaat hebben op mijn deck is lastig te zeggen. Ik varieer vaak in de decks die ik speel en ik heb nog niet getest met de nieuwe kaarten.

DN: Tot slot: Heb je nog tips voor beginnende spelers?

Ga naar een locatie waar Pokémon wordt gespeeld (zie event locator op Pokemon.com). Daar is meestal wel iemand die het organiseert en je het spel kan uitleggen. Ook raad ik aan om zoveel mogelijk te spelen. Misschien zie ik je op een volgende toernooi!