[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 38

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar uit die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Paperman: Adventure Delivered

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 (tijdelijk krijg je 15% korting) – 21 september 2023

Paperman: Adventure Delivered is een platform-avonturenspel waarin je heel toepasselijk als postbezorger Paperman op zoek gaat naar de verloren post. Echter kruip je niet alleen in de huid van Paperman, want er staan ook nog drie andere postbezorgers op je te wachten. Je wisselt tussen deze personages om gebruik te maken van elkaars unieke vaardigheden. Verder verken je in game drie kleurrijke werelden met elk een eigen thema en krijg je de taak om de hebzuchtige draak te verslaan. Dit doe je trouwens omdat deze draak al jouw post heeft gestolen. Gaat het jou lukken om alle geheimen te ontrafelen en alle gouden brieven terug te vinden?

Avatar The Last Airbender: Quest for Balance

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 22 september 2023

Avatar The Last Airbender: Quest for Balance is een actie-avonturenspel met hier en daar wat puzzel- en vechtelementen In de game beleef je het avontuur van de originele serie. Dit betekent dat je in de huid kruipt van Aan en zijn vrienden en dat je probeert om alle elementen te beheren. Uiteraard zul je plaatsen uit de serie verkennen en reizen door de vier naties, waar je onder andere ontroerende momenten uit het verhaal van onze lieftallige Aang beleeft. Bovendien is deze titel ook met twee spelers te spelen voor nog meer speelplezier.

Whateverland

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 (tip: probeer ook eens de gratis demoversie!) – 22 september 2023

Whateverland is een point-‘n’-click-avontuur die zich afspeelt in een wereld waarin moraal grijze zielen worden verbannen. Deze transformeren vervolgens in vormen die de meest egoïstische kanten van die persoon laten zien. Jij kruipt in de huid van Vincent, een professionele dief die vastzit in deze vreemde wereld. Samen met zijn nieuwe en niet zo handige side-kick probeert hij te ontsnappen, maar daarvoor moet hij wel in zee komen met een hele rits kleurrijke personages, sommige die je normaal nog niet met een stok zou aanraken. Verder los je in het actie-avonturenspel met een vleugje strategie puzzels op, vind je verschillende eindes en dans rond je op het kleurrijke spectrum van het menselijke moreel.

Wat verder verschijnt in de week van 18 september tot en met 24 september: