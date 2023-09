TMNT: Shredder’s Revenge – Anniversary Edition komt fysiek uit

Bevat de volledige game plus DLC.

Merge Games heeft een nieuwe fysieke versie aangekondigd van hun hitgame Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, zo meldt Nintendo Life. Het grote verschil met de eerder uitgebrachte versie, is dat deze Anniversary Edition ook de DLC zal bevatten als hij op 17 november wordt gelanceerd.

Toen TMNT: Shredder’s Revenge vorig jaar uitkwam, werd de beat-‘m-up bijzonder goed beoordeeld. Wij gaven deze game zelf een 8,5 in onze review, en met een gemiddelde score van 87% op Metacritic zijn wij niet de enige enthousiaste fans. Liefhebbers van de klassieke games, zoals Turtles in Time, kunnen hun lol op met deze brawler.

Afgelopen juni werd de DLC aangekondigd en toen werd het Turtles-vlammetje in ons wéér aangewakkerd. Dimension Shellshock gooit de formule overhoop met de alom geprezen Survival Mode. Geen idee waar we het over hebben? Of wil je opnieuw geïnspireerd worden? Check de trailer hier:

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – Anniversary Edition staat gepland voor een release op 17 november. De game is momenteel te pre-orderen via Signature Games, maar zal uiteindelijk bij alle bekende retailers verkocht moeten worden.

Heb jij de game digitaal of fysiek in huis? Ga jij ‘Dubbel dippen’ en ook deze variant in je verzameling zetten? Laat het weten in de comments.