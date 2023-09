De releasedatum van het puzzelspel Freaky Trip is bekend!

Bekijk hier de gloednieuwe trailer van de game!

Eerder deze maand maakte ontwikkelaar en uitgever RedDeerGames bekend dat Freaky Trip ergens in oktober naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Hoewel er een paar weken terug dus nog geen exacte releasedatum bekend was, hebben we deze nu wel. Er is namelijk gezegd dat het spel op 6 oktober zal verschijnen op de Nintendo Switch, wat de trailer onderaan dit artikel bevestigt. De game gaat voor een bedrag van €16,99 over de digitale toonbank.

In Freaky Trip krijg jij de taak om al klikkend de cockapoo van Salcy te redden van het nu nog onbekende gevaar. Dit doe je door vele logische puzzels op te lossen, welke je overal kunt vinden. Daarbij is het belangrijk om goed op de omgeving te letten en alles te gebruiken wat misschien wel eens van pas zou kunnen komen. Mocht je er niet uitkomen, dan is er gelukkig altijd nog de mogelijkheid om hulp te vragen aan de griezelige personages. Verder biedt het puzzel-avonturenspel kleurrijke en cartooneske graphics, een spannende soundtrack en maar liefst 14 verschillende levels. Zal Salcy’s geliefde hond ooit weer bij haar baasje terechtkomen?

Ben je benieuwd geworden naar Freaky Trip? Bekijk hieronder dan de allernieuwste trailer!