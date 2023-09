Dredge krijgt een derde update

Tijd om terug te keren naar de onheilspellende wateren van Dredge. De nieuwe update is vanaf nu beschikbaar.

Tijd om weer aan het roer van je bootje te stappen in Dredge. Er is namelijk weer een gratis update beschikbaar, die een geheel nieuw aspect aan de game toevoegt: customization! In Little Marrow vind je nu een nieuw personage, de Schilder, die jouw vissersbootje een welverdiend likje verf geeft. In de wereld zijn diverse ingrediënten te vinden waarmee je meer designs vrijspeelt. Zo zijn er een aantal nieuwe scheepswrakken toegevoegd, waar je scheepsvlaggen vindt, en zijn zogenaamde ‘craberrations’ een bron voor nieuwe kleuren. Genoeg extra reden dus om er weer op uit te trekken in je vertrouwde schuit. En als je Dredge nog niet hebt gespeeld, is dit natuurlijk een mooi moment om in de game te duiken en de geheimen die in de diepte schuilen te ontrafelen. In de onderstaande video krijg je vast een eerste indruk van de nieuwe update:

Een van de meest onverwachte hits van dit jaar is toch wel de indiegame Dredge: een fishing sim gecombineerd met Lovecraftian horror. Het zou niet moeten werken, maar dat doet het wel! Wat begint als een eenvoudig nieuw baantje als visser loopt al snel uit tot een onheilspellend avontuur. Langzaam maar zeker ontdek je de duistere geheimen die schuilgaan in dit archipel. Tijdens je visserstochten kom je oog in oog te staan met allerlei gruwelen in de diepe wateren rondom The Marrows. Het loont zich absoluut om ’s nachts het water op te gaan, maar dat doe je wel op eigen risico…

Dit is alweer de derde gratis update die uitgever Team17 en ontwikkelaar Black Salt Games hebben uitgebracht. Eerder werden er onder andere al een fotomodus en een passieve modus (waarbij de monsters je met rust laten) geïntroduceerd. Later zal er ook nog betaalde DLC volgen, die nieuwe verhaalelementen toevoegt aan de game.