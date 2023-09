[Hands-on] Agatha Christie, Ufo Robot Grendizer en Operation Wolf Returns bij Microids

Op Gamescom hadden we een drukke ochtend met het oplossen van een moord in de Orient Express, als robot de aarde redden en in VR erop los knallen.

Op de Gamescom in Keulen konden we bij de gamestudio Microids aan de slag met hun line-up van games die naar de Switch komen. In dit artikel delen we onze ervaring met Agatha Christie: Murder on the Orient Express, UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves en Operation Wolf Returns: First Mission.

Agatha Christie: Murder on the Orient Express

Deze game is gebaseerd op het bekende boek Murder on the Orient Express, geschreven door Agatha Christie. Dit boek staat bekend om een spectaculaire plot twist, die in de game zeker niet zal ontbreken. Echter, het verhaal in deze game zal niet hetzelfde zijn als de fans van Agatha Christie zich kunnen herinneren.

In deze game speel je als Hercule Poirot en is het je missie om een moordzaak op te lossen in de Orient Express. In onze speelsessie kregen we de kans om de crime scene te onderzoeken, het lichaam te analyseren en bewijsmaterialen te verzamelen. De game voelt goed aan en weet te boeien, in ieder geval tot het einde van de demo. De game zal op 19 oktober verschijnen op onder andere de Nintendo Switch.

UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves

Grendizer is een actiegame gebaseerd op de gelijknamige anime en zal daarmee een must zijn voor de kenners ervan. In de game speel je in drie verschillende modi. Allereerst een modus waarin je als de robot Grendizer op de grond de wereld verkent en vijanden verslaat. In deze modus zul je de meeste tijd doorbrengen. Daarnaast is er een modus waarin je vliegend UFO’s en andere vijanden uit de lucht schiet. Deze modus leek een beetje op Kid Icarus of Star Fox. Tenslotte is de derde modus een tweedimensionale shooter die wat weg heeft van Space Invaders. De game voelt ontzettend goed aan en de modi zorgen ervoor dat de game erg gevarieerd is.

Helaas zal deze game iets later op de Nintendo Switch uitkomen dan op andere consoles. Waar de game op andere consoles op 14 november uitkomt, zullen Nintendo-gamers geduld moeten hebben tot 2024. Deze game is een van mijn hoogtepunten van de Gamescom en is zeker een game om te volgen.

Operation Wolf Returns: First Mission

Deze game is gebaseerd op de iconische arcade game Operation Wolf uit 1987. Tijdens de speelsessie kregen we de Virtual Reality (VR) versie van de game te spelen. De game is rail shooter waarin je als een soort Rambo vijanden en zelfs helikopters neerschiet. De demo kwam redelijk simpel over en wist niet te overtuigen. Het was niet eenvoudig om aanvallen af te weren, wat resulteerde in een groot aantal keer dood gaan. Gelukkig kwamen we in de demo precies terug waar we dood gingen. We zijn benieuwd naar hoe de game eruit ziet en speelt op de Nintendo Switch. Deze versie zal niet in VR zijn.

Voor deze game hoeven jullie niet zo lang te wachten. Hij komt namelijk op 21 september al naar onder andere de Nintendo Switch toe.