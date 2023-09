[Hands-on] Kindervriendelijke games bij Microids: Dino Ranch en The Smurfs 2

In deze hands-on nemen we een korte blik op de twee overduidelijk kindervriendelijke titels van Microids.

Tijdens Gamescom toonde Microids ook een reeks spellen die duidelijk gericht zijn op het jongere publiek. En dan moet je niet altijd denken aan onder de 12 jaar, Dino Ranch spande de kroon door een game te zijn die speelbaar moet zijn voor kinderen van rond de 3 jaar! In deze hands-on nemen we een korte blik op de twee overduidelijk kindervriendelijke titels van Microids.

Dino Ranch: Ride to the Rescue

Tja, eerlijk is eerlijk. Een heel verhaal vertellen over de gameplay van deze titel zal lastig worden. Dat komt omdat de gameplay dusdanig eenvoudig is, dat inderdaad een kind van 3 de game moet kunnen spelen. In de basis moet je telkens het juiste ‘pad’ waarbij je kan kiezen om links of rechtsaf te gaan. Je ziet van tevoren welk pad als het ware geblokkeerd is, dus aan de kleine speler de taak dit te herkennen. kies je het juiste pad? Dan maak je een wandeling en kom je verschillende personages uit de Dino Ranch-serie tegen die kort in beeld komen. Aan het einde volgt er een aanzienlijk simpele minigame. Zo moest ik zolang mogelijk op het scherm kloppen tot een dino-ei uitkwam. De game moet het volgens de ontwikkelaar hebben van de herkenbaarheid voor de kleine kinderen. Alle bekende personages en dieren komen in de game voor met de herkenbare stemmen. Best een goed initiatief, dacht ik toen de ontwikkelaar dit vol enthousiasme vertelde. Bovendien lijkt men er daadwerkelijk in te zijn geslaagd dat zelfs een kindje van 3 dit gaat begrijpen en leuk zal vinden. Toen na mijn vraag duidelijk werd dat de game zo’n 40 euro gaat kosten werd mijn mening toch wel wat bijgesteld In mijn ogen is dat té duur voor een dusdanig simpele game, hoe leuk kleine kids het ook gaan vinden…

The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone

In Smurfs 2 ga je op zoek naar de Green Stone. Deze bevindt zich normaal gesproken in het laboratorium van Gargamel, maar is bij een ongeluk geëxplodeerd. De steen is gefragmenteerd en verspreid over Smurfenland en veroorzaakt allerlei problemen. Het is aan jou als Smurf om de stukjes terug te vinden. Een grote verrassing in deze game is dat je hulp uit onverwachte hoek krijgt: Gargamel helpt je mee om Smurfenland te redden.

Bij het spelen van de demo kregen we meteen de indruk dat er echt moeite in deze game is gestopt. De wereld ziet er erg mooi en kleurrijk uit en de gameplay is intuïtief en vloeiend. Hoe de Switch versie uit de verf zal komen moeten we afwachten, omdat onze speelsessie met de pc-versie was. Smurfs 2 komt op 2 november dit jaar uit op de Nintendo Switch.