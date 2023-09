Haunted House komt volgende maand naar Switch

Herrijzenis van een 40 jaar oude roguelite horror game.

Uitgever Atari en ontwikkelaar Orbit Studio hebben bekendgemaakt dat Haunted House naar de Switch komt. Van een ware revival gesproken, want in 1982 bracht Atari zijn eerste survival-horror game Haunted House uit op de 2600. Meer dan 40 jaar later wordt de game nu nieuw leven ingeblazen als een stealth-horror roguelite.

Waarover gaat het?

In Haunted House kruipen spelers in de huid van Lyn Graves, het nichtje van de beroemde schatzoeker Zachary Graves. Wanneer Lyn hoort over de verdwijning van haar oom, gaat ze samen met haar vrienden op onderzoek uit in zijn landhuis. Al snel worden Lyns vrienden opgeslorpt in de duistere schaduwen. Spelers moeten zich een weg banen door verschuivende muren en onvoorspelbare vijandelijke aanvallen. Lyn moet de verbrijzelde stukken van een magische urn vinden en weer in elkaar zetten om haar oom en haar vrienden te bevrijden en alle bovennatuurlijke vijanden te vangen.

Speelt als een roguelite

Als je wordt neergehaald door een van de vervelende klopgeesten die in de gangen van het landhuis rondspoken, word je weer bij de ingang gedumpt. Zoals elke roguelite, zal de indeling van het huis door elkaar wordt gegooid voor elk van je volgende rondes. Dit maakt de game ook heel herspeelbaar.

Het is wel een roguelite voor alle leeftijden. De cartooneske tekenstijl maakt dat het genietbaar is voor iedereen. De game heeft een E-classificatie gekregen, dankzij de voornamelijk op stealth gebaseerde gameplay en lichte gevechtsscènes. Spelers moeten zich vooral richten op sluipen en het ongezien oplossen van puzzels. Daarbij kan er gebruik gemaakt worden van een arsenaal aan vallen en voorwerpen die je kan vrijspelen.

Door je gevangen vrienden te bevrijden, krijg je die als speelbare personages. Elke vriend heeft verschillende unieke capaciteiten, dus afhankelijk van met wie je het huis verkent, wordt het een totaal nieuwe ervaring.

Haunted House is een enorme sprong voorwaarts ten opzichte van het avonturenspel uit de jaren 80 op de 2600. Voor zij die deze klassieker kennen, zullen er ook verschillende Easter Eggs te vinden zijn. Het zit vol met verzamelobjecten en andere verwijjzingen die gebaseerd zijn op het originele Haunted House en andere klassieke favorieten uit het gouden tijdperk van Atari. De titel verschijnt op 12 oktober 2023 op de Switch. Bekijk hieronder alvast de aankondigingstrailer.

Durf jij het aan Haunted House te proberen? Laat het ons weten in de comments.