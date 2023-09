Fresh Start launch trailer

Lukt het jou om de wereld een frisse start te geven?

Merge Games en Awaken Realms hebben dit prachtige avonturenspel op 14 september 2023 uitgebracht voor de Nintendo Switch. Om deze lancering te vieren is er een splinternieuwe launch trailer verschenen voor Fresh Start!

Fresh Start, een wereld die weer tot leven komt

Fresh Start is een heerlijk ontspannende game waar je als singleplayer van kan genieten. Het is de bedoeling dat je de wereld gaat opruimen en de natuur weer in haar volle glorie en kleurrijke vorm hersteld. Terwijl je bezig bent met alles op te ruimen en water te geven kun je gelijk zien wat een grote veranderingen er gaande zijn. Je helpt de dieren, lost puzzels op en alle planten die je water geeft gaan gelijk weer prachtig bloeien! Reis over de hele wereld om de natuur een handje te helpen en het resultaat zal oogverblindend zijn.

In Fresh Start krijg je een hele handige tool in je handen geschoven. Deze tool is een combinatie van een stofzuiger en een waterslang. Tijdens je reis kun je stapels met viezigheid en modder van de aarde wegspoelen. Al het vuil wat je opzuigt kan vervolgens weer worden gerecycled tot belangrijke upgrade punten.

Niet alleen opruimen, maar ook puzzelen!

Terwijl je steeds verder de wereld rondreist en je steeds meer ervaring op doet kun je ook nog eens de upgrade punten gebruiken. Je kunt deze uitgeven in de skill shop zodat het werken en schoonmaken nog efficiënter wordt. Het zijn natuurlijk niet alleen de planten die water nodig hebben, er zijn ook een aantal schattige en unieke dieren die jou hulp nodig hebben. Gebruik je ervaring om hun te troosten en te helpen en je zult vrienden maken voor het leven!

Je zou denken: “Nou een beetje schoonmaken en water geven, dat is een simpel spel!” maar, niet is minder waar. De game bestaat ook uit missies en puzzels die je zult moeten oplossen om verder te kunnen. Soms moet je voertuigen repareren om verder te reizen, en deze onderdelen liggen overal langs op verborgen plekken. Daarnaast moet je ook voedselautomaten zoeken voor de hongerige dieren. Ontdek heiligdommen, campings en nog veel meer terwijl je de natuur weer op weg helpt en hersteld.

Bekijk hieronder de splinternieuwe launch trailer van Fresh Start:

De fysieke versie van Fresh Start zal op 13 oktober 2023 uitkomen, maar als je niet kunt wachten is de game nu al beschikbaar in de Nintendo eShop.