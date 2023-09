Gratis toegangskaarten voor Nintendo European Championships nu beschikbaar

De kampioenschappen worden gehouden in Frankfurt am Mein, Duitsland.

Op 7 en 8 oktober is het zo ver! De Nintendo European Championships worden dan gehouden in Duitsland. En jij kan er als toeschouwer bij zijn, want Nintendo geeft twee tickets per persoon gratis weg, zo melden zij op de officiële NEC 2023-pagina.

Twee dagen vol met kampioenschappen op het hoogste niveau van Europa. Zaterdag zal de hele dag in het teken staan van de Splatoon 3-pools. Op zondag worden dan de halve finales, de finales en de strijd voor brons gehouden. Op zondag zijn ook de halve finales en de strijd om goud voor Mario Kart 8 Deluxe.

Behalve de wedstrijden bijwonen, zijn er genoeg mogelijkheden om zelf ook te gamen. Daarnaast worden er loterijen gehouden en zijn er leuke foto-momenten. De Nintendo European Championships worden gehouden in het VILCO-congrescentrum in Bad Vibel, onderdeel van Frankfurt am Mein, Duitsland. De tickets aanvragen, doe je hier.

Ga jij de trip naar Duitsland maken voor deze unieke gebeurtenis? Of volg je de kampioenschappen liever via Youtube, waar Nintendo het evenement ook uitzendt? Laat het weten in de comments!