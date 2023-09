[Hands-on] Electrological, Servonauts en Sky!

Drie ervaringen die ook de moeite waard zijn!

Naast allerlei grote toffe indiegames, heb ik ook geregeld wat kleinere indies of ervaringen geprobeerd. Deze games waren vaak erg kort in speelduur en focusten echt op één sterke eigenschap. Het draait hier naar mijn mening echt om het uitproberen van iets nieuws.

Electrological

Ik bezocht deze game op de drukke beursvloer in plaats van in het speciale persgedeelte. Daardoor was ik nogal afgeleid door alle geluiden om mij heen. De game zelf was gelukkig vrij simpel van opzet, namelijk het oplossen van puzzels. Echter waren het niet zomaar puzzels, maar een soort rekensommen. Het doel was om de stroom te laten werken door panelen waar cijfers op stonden. Als die cijfers klopte met het hoofdcijfer, dan was het level voltooid. Ik vond het leuk en vooral ook uitdagend spelprincipe. Het was goed uitgedacht met een juiste opbouw in moeilijkheid. Tijdens de demo kon ik namelijk flink wat levels spelen. Helaas kon de ontwikkelaar nog niets beloven over een Nintendo Switch release. Dat heb ik ze wel hartelijk aanbevolen!

Servonauts

Een echte multiplayer-game waar het draait om plezier hebben met elkaar. Het voelde voor mij als een soort Overcooked met brandstofslangen. Bovenin zag je allerlei bestellingen doorkomen en samen moet je ervoor zorgen om dit in goede banen te leiden. Echter gebeurde het tijdens het spelen van de demo al vaak dat we elkaar meer in de weg zaten dan elkaar hielpen. De ontwikkelaar vertelde me dat Servonauts daar ook wel op aanstuurt. Ieder level is eigenlijk meerdere keren opnieuw te spelen, omdat het verloop steeds anders is. Andere vrienden, andere manieren om bestellingen te voltooien. Daarnaast schijnt de game ook een hele leuke soundtrack te hebben, maar tijdens Gamescom werkte dat helaas nog niet. Er is op dit moment een Steam release onderweg en ze beloofden mij een Nintendo Switch versie in 2024!

Sky: Children of the Light

Het blijft voor mij een raadsel waarom deze game niet populairder is. De ontwikkelaars dachten daar trouwens ook precies hetzelfde over. Het gaat dan specifiek om Europa, want in andere delen van de wereld is er wel veel belangstelling. Ik heb tijdens de demo meer gepraat over Sky: Children of the Light dan gespeeld. Zelf kende ik de game wel, maar ik was er nooit aan toegekomen. De reden waarom ThatGameCompany op Gamescom was, ging met name om hun wereldrecordpoging. Ze wilden namelijk 10.000 mensen op hetzelfde moment in dezelfde server laten genieten van een concert van Aurora. Dit was nog niet eerder gedaan en ze hebben deze recordpoging ook gehaald. Mede dankzij de samenwerking met Aurora en deze extra aandacht hoopt de ontwikkelaar op een hernieuwde belangstelling voor deze prachtige game. Ik raad hem zeker aan, want de sfeer en de manier waarop je contact kunt leggen met anderen is uniek. Jammer dat ik de game zelf niet zolang kon spelen op Gamescom. Alles draait in deze game om het samen beleven. De zeven werelden die te ontdekken zijn, zien er stuk voor stuk prachtig uit en bieden genoeg uitdaging. Het mooie is dat er altijd wel spelers met je meereizen. Zo ook tijdens de presentatie met de ontwikkelaars. Sky: Children of the Light ligt al twee jaar op je te wachten!

Welke indiegames vind jij ondergewaardeerd?