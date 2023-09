My Next Life As A Villainess heeft een releasedatum

Vanaf 28 november kunnen otome-fans met deze game aan de slag!

Begin juli werd er een otome-game rond Amy Next Life As A Villainess onthuld. De gehele titel van de game luid, let op het is een mondvol: My Next Life As A Villainess: All Routes Lead To Doom! – Pirates Of The Disturbance. Op dat moment was er niet meer bekend dan een vage winter 2023 release. Zojuist is bekendgemaakt dat de game op 28 november 2023 zal verschijnen op de Nintendo Switch. Je zal de game via de Nintendo eShop maar ook fysiek kunnen kopen.

Het verhaal draait rond de hoofdpersoon Catarina Claes die gereïncarneerd is als Villainess in de otome Fortune Lover. Zij en haar geadopteerde broer zijn aan boord van het schip Vinculum. Tijdens deze reis worden ze aangevallen door piraten, maar dan herinnert ze zich dat dit heel erg lijkt op een verhaallijn uit een Fortune Lover fanbook.

De Opening Movie kan je hieronder bekijken om alvast in de stemming te komen. Hoe lijkt jou deze game? Laat het ons weten in de reacties!