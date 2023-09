Video vergelijkt graphics van Luigi’s Mansion 2 HD met Luigi’s Mansion: Dark Moon

Verrassing, het ziet er scherper uit!

Als je het nieuws rondom Nintendo-spellen een beetje in de gaten houdt, dan weet je vast wel dat de tweede Luigi’s Mansion volgend jaar naar Nintendo’s hybride console komt. De game, met de naam Luigi’s Mansion 2 HD, verscheen oorspronkelijk in 2013 op de Nintendo 3DS. Toen had deze titel nog de naam Luigi’s Mansion: Dark Moon en zag het spel er vanwege andere hardware natuurlijk anders uit.

Daarom heeft het YouTube-kanaal GameXplain, zoals ze wel eens vaker doen, een vergelijkingsvideo online gezet. In die video, welke je hieronder kunt bekijken, is duidelijk te zien dat de Switch-versie van het tweede Luigi’s Mansion-spel nu letterlijk HD uitziet.

Als jij ruim 10 jaar terug Luigi’s Mansion: Dark Moon al hebt gespeeld, ga je dan wel of juist niet met Luigi’s Mansion 2 HD aan de slag? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!