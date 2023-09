Maak kennis met vier nieuwe dansjes uit Just Dance 2024 Edition

Het officiële YouTube-kanaal van Just Dance heeft net zoals vorige week weer een aantal dansjes voor ons geüpload!

Zoals verwacht heeft het YouTube-kanaal van Just Dance ook vanavond weer een paar nieuwe dansjes/liedjes bekendgemaakt. Het lijkt er dus steeds meer op dat we tot aan de release op 24 oktober elke week kennismaken met een paar dansjes en dus ook liedjes. Hieronder vind je een lijst met liedjes die ook in Just Dance 2024 Edition zitten. Mocht je eerst graag kennis willen maken met de eerder bekendgemaakte dansjes en liedjes? Klik dan hier.

Cure For Me van AURORA

A QUEDA van Gloria Groove

Survivor van Destiny’s Child (Workout Version)

After Party van Banx and Ranx ft. Zach Zoya

Ben je benieuwd geworden hoe de dansjes eruitzien? Neem dan een kijkje naar onderstaande video’s!

Naar welke bovenstaande dans kijk jij het meeste uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!