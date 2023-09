Megaton Musashi: Wired krijgt nieuwe trailer

Gaat het jou lukken om alle vijanden te verslaan in je eigen customized robot?

Megaton Musashi: Wired heeft een splinternieuwe trailer gekregen, dit heeft developer Level-5 zojuist vrijgegeven. De game werd oorspronkelijk eind 2021 uitgebracht, maar dit was helaas alleen in Japan. Eerder dit jaar werd er aangekondigd dat de game een wereldwijde release krijgt in 2023.



Om nog even het geheugen op te frissen: Megaton Musashi: Wired is een verbeterde versie van Musashi X. De game zal daarom ook de oude en de nieuwe content bevatten en een hoop leuke extra’s. Je speelt een karakter wat vecht met een eigen Rogue, een grote robot. Het is de bedoeling dat je andere robots gaat verslaan, singleplayer of co-op. Wat erg leuk aan deze game is, is dat het crossplay heeft. Dit betekend dat je met vrienden samen kunt spelen, zelfs als ze op een ander platform gamen. Megaton Musashi: Wired heeft online multiplayer op de Nintendo Switch, Playstation 5, Playstation 4 en Steam. Probeer bijvoorbeeld de gamemode genaamd “Colosseum Battle” waarbij je een gevecht aangaat van 3 tegen 3. Er zullen ook “samenwerking” robots aanwezig zijn zoals onder andere met Mazinger Z en Getter Robot.

Bekijk hier onder de splinternieuwe trailer van Megaton Musashi: Wired:

Ben jij al razend enthousiast over deze game en kun je niet wachten? Laat het ons weten in de reacties!