Nieuwe trailer voor Onimusha op Netflix

Capcom franchise nieuw leven ingeblazen?

Onimusha, een naam die voor velen onbekend is of misschien wel vaag ergens aan doet denken. De franchise van Capcom ligt al een tijdje stil. Het laatst uitgekomen deel was Onimusha: Warlords HD remaster uit 2018 en dat was al een remaster van, natuurlijk, Onimusha: Warlords uit 2001.

Het ligt dus al eventjes stil rondom de games, maar dankzij Netflix wordt er weer nieuw leven ingeblazen. De serie genaamd Onimusha zal vanaf 2 november dit jaar te bekijken zijn en volgt Miyamoto Musashi. Als voorproefje is er een trailer, en dat is ook meteen een beste trailer van ongeveer 3 minuten lang.

De vraag is of dit een serie voor jou is, of dat je deze liever laat liggen. Hopelijk doet de serie het goed genoeg dat Capcom een nieuwe game in de reeks wil maken. Voor fans van het oude Japan en series zoals Vagabond zal deze serie moeilijk te negeren zijn. Wat denk jij?