Video toont gameplaybeelden Switch versie Mortal Kombat 1

Is de Switch versie echt zo slecht?

Mortal Kombat 1 is sinds gisteren officieel verkrijgbaar op de Nintendo Switch. Spelers die de Premium editie kochten mochten al wat eerder spelen, maar voor iedereen die dat de €30+ euro niet waard vond is de game nu ook beschikbaar. Vanwege die Premium editie waren er al eerder beelden van de Switch versie verschenen, welke niet al te lovend ontvangen zijn. Er is veel kritiek, omdat de grafische verschillen in de Switch versie wel erg groot zijn. Voor iedereen die daar benieuwd naar is (of gewoon wil weten hoe de dit eruit ziet) heeft youtubekanaal Handheld Players nu beelden online gezet. Deze kun je hieronder bekijken.

Mortal Kombat 1 betreft een reboot van deze iconische en bloederige fighting game-franchise. Na de gebeurtenissen van Mortal Kombat 11 heeft de wereld als het ware een reset gezien, waardoor personages anders zijn dan je gewend bent! Maar wees gerust, de welbekende namen zijn nog steeds aanwezig en willen niets liever dan elkaar zo creatief mogelijk de hersens inslaan.