Switch versie Evil Dead: The Game geannuleerd

Niet zo groovy.

Evil Dead: The Game komt niet meer naar de Switch. Dat heeft het officiële X account (voorheen Twitter) eerder deze week laten weten. Het is niet duidelijk waarom deze beslissing gemaakt is, uitgever Saber Interactive geeft alleen aan “dat ze hebben besloten geen Switch versie te maken” Het zou te maken kunnen hebben met het feit dat de game op andere platformen slecht verkocht heeft, want naast de Switch versie is ook andere aanvullende content voor de game geannuleerd.

Evil Dead: The game is een co-op survival game, waarin 4 spelers de rol aannemen van survivor en één van het monster. Het doet denken aan games als Dead By Daylight, al speel je hier dan personages uit de iconische serie.