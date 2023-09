Altheia: The Wrath of Aferi aangekondigd voor Switch

Doorzoek oude tempels en versla gigantische Void Monsters in Altheia: The Wrath of Aferi

Uitgever Neon Doctrine en ontwikkelaar MarsLit Games hebben vandaag Altheia: The Wrath of Aferi aangekondigd. De game is aangekondigd middels een uitgebreide video ter gelegenheid van de Tokyo Game show. In deze video krijgen we al een goede indruk van de puzzels en de combat van de game. De video is onder dit artikel te bekijken.

In Altheia: The Wrath of Aferi is een fantasy adventure game waarin een zwaard vechtende guardian en een geheimzinnige monnik moeten samenwerken om de Void te verslaan die hun huis bedreigt. Als speler doorzoek je oude tempels, los je diverse omgevingspuzzels op, red je geesten en versla je de gigantische Void monsters. De game is geïnspireerd op het werk van Studio Ghibly en Studio Chizu.