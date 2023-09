Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy krijgt releasedatum

Een definitieve releasedatum én een nieuwe trailer. Van onze kant geen 'objection'.

Vandaag heeft Capcom de definitieve releasedatum bekendgemaakt van Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy. Toen het bedrijf de remaster van het drieluik in juni aankondigde, werd gezegd dat de game begin 2024 zou uitkomen. Hier hebben ze zich goed aan gehouden: de trilogie komt op 24 januari 2025 naar de Switch. Vanaf de herfst is het mogelijk om pre-orders te plaatsen.

Deze nieuwe aankondiging vond plaats op Tokyo Game Show, en werd vergezeld door een gloednieuwe releasetrailer:

Het complete pakket, volledig in HD

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy bestaat uit de volgende games: Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies, and Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice. Dit zijn respectievelijk deel 4, 5 en 6 uit de bekende reeks. Tot op dit moment moest je de DS of 3DS tevoorschijn halen om deze klassiekers opnieuw te beleven. Over een paar maandjes speel je ze echter gewoon op je Switch!

In deze remaster speel je de games voor het eerst in HD, met vloeiendere animaties die zorgen voor een prettigere game-ervaring. Bovendien zit er naast de games zelf ook DLC bij, voor nog meer speelplezier. De bundel wordt aangevuld met diverse extra’s, zoals een uitgebreide collectie artwork en een Orchestra Hall met de iconische muziek. Ook speciale kostuums en episodes vinden hun weg naar deze nieuwe versie. Je kunt zelfs in een animatiestudio duiken om je eigen droomscène te creëren en je creativiteit de vrije loop te laten.

Dus of je nu een trouwe fan bent of nog niet bekend bent met de serie, dit is het uitgelezen moment om in de juridische wereld van Ace Attorney te duiken. Kruip in de huid van Apollo Justice, Phoenix Wright en Athena Cykes en breng de advocaat in je naar boven. Ga op zoek naar bewijs, luister goed of er gaten in het verhaal van de andere partij zitten en bewijs de onschuld van je cliënten. Dit is een zaak voor de beste advocaat in het vak: jij!