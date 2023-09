Fearie Afterlight krijgt geanimeerde trailer

Verken een pastelkleurige wereld, geïnspireerd op Indonesische filosofie en volkskunst.

Nintendo heeft zojuist een trailer op hun YouTube-kanaal gedeeld voor de game Fearie Afterlight. Het betreft een geanimeerde trailer, waarin je een goed beeld krijgt van de wereld en de vijanden in de game. Richting het eind van de trailer krijgen we ook al een indruk van de combat en de platform gameplay. De game komt volgende week op 27 september al uit in de Nintendo eShop en is daar te downloaden voor €16,99. De trailer is hieronder te bekijken.

Fearie Afterlight is een 2D metroidvania-game van ontwikkelaar Clay Game Studio. In de game speel je met Kimo en Wimpy één is een fee en een ander is een zwart wezentje dat verschillende vormen kan aannemen. Kimo verplaatst platformen terwijl Wispy door de levels heen springt. Samen verkennen ze een kleurrijke pastelkleurige wereld, die geïnspireerd is op Indonesische filosofie en volkskunst. Ook ontgrendel je nieuwe vaardigheden bij het verslaan van corrupte titanen binnen de wereld van Lumina.