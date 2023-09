LEGO komt in november met een Piranha Plant-set

Nomnomnom!

LEGO heeft via Twitter (of X…) een nieuwe LEGO-set aangekondigd in de Super Mario-serie: de Piranha Plant! Inmiddels is de set ook te vinden op de officiële LEGO-site. Bekijk de aankondigingsvideo (herken jij het liedje?!) hier:

De Piranha Plant moet op 6 november 2023 uitkomen en zou dan € 64,99 kosten. De set bestaat uit 540 stenen en is bedoeld voor volwassen LEGO-fans. Daarmee valt hij dus niet in dezelfde serie als de Super Mario-actiesets, maar past hij beter bij de Bowser- en Vraagtekenblok-sets. Hij heeft dus geen digitale speelfuncties. Als bonus krijg je er wel twee Super Mario-muntjes bij.

De Piranha Plant komt met een bouwbare buis, zoals we die kennen uit Super Mario, en hij bevat beweegbare onderdelen. Zo zijn de kop, de bek, de bladeren en de stengel verstelbaar om hem goed bij je interieur te laten passen. Eenmaal af zou de bloem 23 cm hoog moeten zijn.

Ga jij deze Piranha Plant in huis halen? En geef je die dan een mooi plekje bij de rest van jouw LEGO-verzameling of krijgt deze een andere prominente plek? Laat het weten in de comments.