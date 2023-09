Nintendo of America zoekt Engineers met ervaring in DLSS-technologie

Gaat de Switch 2 dan toch gebruik maken van DLSS?

In een vacature die te lezen is op de Amerikaanse Nintendo-site, is het bedrijf op zoek naar mensen met ervaring in DLSS (met dank aan onze collega’s van N1-UP). Dit is het zoveelste teken dat de Switch 2 gebruik gaat maken van de technologie.

DLSS staat voor Deep Learning Super Sampling en het stelt games in staat om in hogere kwaliteit gespeeld te worden dan eerst mogelijk leek. Door machine learning toe te passen, weten grafische kaarten in sommige gevallen zelfs framerates te verdubbelen. Het gerucht dat Nintendo tijdens Gamescom demo’s heeft laten zien die gebruik maken van DLSS lijkt dus een kern van waarheid te bevatten.

Of het bedrijf echt The Matrix Awakens in PS5-kwaliteit op de Switch 2 draaiende heeft gekregen, valt natuurlijk nog te bezien, maar dat het bedrijf geïnteresseerd is in DLSS belooft veel. Op deze manier zou het verhaal over Final Fantasy VII Remake ook realistisch worden. Volgens de leaker die dat bekend maakte zou die game er ook uit moeten zien als de PS5-versie. Uiteraard adviseren we zulke berichten met een korrel zout te nemen, aangezien we het waarschijnlijk over een handheld hebben. Eerder gaf Activision-baas Bobby Kotick aan dat het apparaat dichter in de buurt van de PlayStation 4 gaat komen.

Uiteraard is het allemaal nog speculeren, maar de geruchten lijken elkaar steeds meer te bevestigen. Gaat volgend jaar dan echt de Switch 2 uitkomen? En wordt hij echt zo krachtig als wordt beweerd? Laat weten wat jij denkt in de comments.