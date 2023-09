Tweede Dark Pictures-game naar de Switch: Little Hope

Binnenkort is het weer tijd om te griezelen met deze survival horrorgame.

Ontwikkelaar Supermassive Games en uitgever Bandai Namco hebben vandaag laten weten dat er weer een titel uit de Dark Pictures Anthology naar de Switch komt. Deze keer is het de beurt aan de tweede game uit de reeks: Little Hope. Vanaf 5 oktober is de game al te spelen, dus we hoeven niet lang meer te wachten. De game werd oorspronkelijk uitgebracht in 2020, maar deze release bleef toen beperkt tot andere platformen. Gelukkig komt daar nu verandering in.

Net als de andere Dark Pictures-titels is dit een survival horrorgame waar jouw keuzes centraal staan. Na een busongeluk strandt een groepje van vijf personages in een dichte mist. Terwijl je probeert te ontsnappen en iedereen in leven te houden, word je geconfronteerd met sinistere visioenen die je steeds meer vertellen over het duistere verleden van het kleine stadje Little Hope. Een van de tieners als wie je speelt, is bovendien niemand minder dan acteur Will Poulter. Hieronder kun je de originele trailer bekijken:

Eerder dit jaar werd Man of Medan al uitgebracht op de Nintendo-console. Als deze trend doorzet, volgen de latere games wellicht ook nog. Op dit moment zijn dat House of Ashes (2021) en The Devil In Me (2022). Voor nu kunnen we in ieder geval uitkijken naar de griezelmomenten die Little Hope te bieden heeft. Lukt het jou om iedereen levend de nacht door te krijgen, of heb je andere plannen voor deze ongelukkig personages?