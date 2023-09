Video vergelijkt Switch en GBA versie van Mario vs. Donkey Kong Switch

Je kan er niet naast kijken.

Na enkele geruchten bevestigde de laatste Nintendo Direct dat de puzzelplatformserie Mario vs. Donkey Kong zou terugkeren op de Nintendo Switch. De rivaliteit tussen de twee die oorspronkelijk oplaaide op de Gameboy Advance laait weer op. Het spel zal met nieuw toegevoegd co-op en bijgewerkte graphics krijgen.

Als je deze serie nog niet eerder hebt gespeeld, moet je als Mario over schakelaars springen, vijanden ontwijken en puzzels oplossen om allerlei levels te voltooien en de Mini-Marios te redden.

GameXplain publiceerde nu een video om te laten zien hoe ver deze serie is gekomen. Het origineel kwam immers uit op de GBA in 2004. Er zijn duidelijk een aantal grote visuele verschillen, maar de gameplay lijkt er niet ver naast te zitten. Het ontwikkelteam heeft niet alleen de beelden in de game bijgewerkt, maar ook de tussenfilmpjes.

Bekijk de grafische versies van de Switch en de GBA voor Mario vs. Donkey Kong Switch vs. GBA hieronder.