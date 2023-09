Winnaars van de Japan Game Awards 2023 bekend

Nintendo games vallen goed in de prijzen.

Het nieuws zal binnen blijven stromen vandaag dankzij de Tokyo Game Show. Nu hebben we ook de winnaars van de Japan Game Awards van dit jaar.

Het opvallendste is dat Nintendo games in alle categorieën niet alleen hoog uitvallen, maar ook winnaars zijn. We beginnen met de grootste winnaar bovenaan. De Grand Award gaat namelijk naar Monster Hunter Rise: Sunbreak! Maar zoals je hieronder kunt zien vallen er veel meer Nintendo en Switch titels in de prijzen.

Grand Award

– Monster Hunter Rise: Sunbreak



Award for Excellence

– Earth Defense Force 6

– Final Fantasy 7 Reunion

– God of War Ragnarok

– Hogwarts Legacy

– Monster Hunter Rise: Sunbreak

– Paranormasight

– Pokémon Scarlet & Violet

– Resident Evil 4

– Sonic Frontiers

– Splatoon 3

– Xenoblade Chronicles 3



Best Sales Award

– Pokémon Scarlet & Violet



The Minister of Economy, Trade and Industry Award

– Family Computer



Game Designers Award

– RPG Time: The Legend of Wright

Pokémon Scarlet & Violet zijn dus geliefd, maar ook games als Xenoblade Chronicles 3 en Sonic Frontiers worden bekroond. Ben jij het eens met deze lijst van winnaars? Welke titels springen er uit als niet verwacht en welke had jij graag een prijs gegeven? Deel je persoonlijke winnaars hieronder.