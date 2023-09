Days of Doom launch trailer

Ben jij er klaar voor om het gevecht aan te gaan?

Days of Doom is deze week uitgekomen voor de Nintendo Switch, en we worden nog even getrakteerd op een laatste launch trailer. Tijdens de aankondiging van begin september konden we al een beetje lezen en zien hoe de game er ongeveer uit zou zien, maar nu hebben we eindelijk een gave launch trailer!

Hier is een kort overzicht van Days of Doom om het geheugen even op te frissen:

Days of Doom is een game die zich afspeelt in een post-apocalyptische wereld vol met unieke personages, onvoorspelbare vijanden en intensieve gevechten in een griezelige omgeving. In deze wereld komt er van alles op je af waarmee je zult moeten vechten. Denk hier bij aan zombies, overvallers, zombieovervallers en gemuteerde hagedissen. Begin aan een meeslepende reis om er voor de zorgen dat je het middelpunt van het gebied bereikt.

Samen met een bescheiden groepje overlevenden met unieke kwaliteiten en wapens ga je proberen door deze ellende heen te komen. Je zult een slimme strategie moeten bedenken om de hordes té slim af te zijn. Hiervoor is het beheersen van turn-based gevechten erg belangrijk. Elke class beschikt over unieke vaardigheden die je nodig bent om het gevecht te kunnen winnen.

Bereid je voor op een game vol met verassingen want iedere run die je doet in Days of Doom is uniek en onvoorspelbaar. Bekijk hier de splinternieuwe launch trailer van Days of Doom:

Beginnen de vingers al te kriebelen? Days of Doom is vanaf nu beschikbaar in de Nintendo eShop. Laat ons in de reacties weten wat je er van vindt!