Deze week in Pokémon – nieuwe kaarten met Pokémon 151 en speciale raids in Scarlet & Violet

Wat is er deze week gebeurd in de wereld van Pokémon? Je leest het hier.

Deze week is een leuke week voor Pokémon-fans. Zeker voor liefhebbers van de eerste generatie of spelers die nog een paradox Pokémon nodig hebben. De Pokémon Scarlet & Violet 151 is namelijk het eerste gedeelte van verschenen, maar ook staan Slither Wing en Iron Moth centraal in Tera Raid Battles!

Pokémon 151 maakt zijn opwachting

Vanaf vandaag is de speciale Pokémon TCG-uitbreiding deels beschikbaar. De 151-set was eerder al in Japan verschenen, maar nu kunnen ook wij op zoek gaan naar alle 151 Pokémon uit de eerste generatie binnen één set. Dit is een extra bijzondere set aangezien het voor het eerst in jaren is dat er een Kadabra-kaart gemaakt is. Deze was namelijk een lange tijd tegengehouden door Uri Geller, maar die zag dit jaar eindelijk in dat die onzinnig aan het zeuren was.

Wat ook uniek is aan de set is dat Pokémon binnen de set niet gesorteerd zijn op types, maar echt op hun nummer in de Pokédex. Begin volgende maand komen er nog extra bundels uit, maar je kunt nu dus alvast gaan sparen.

Vang exclusieve Paradox Pokémon met Slither Wing en Iron Moth Tera Raid Battles!

Vanaf 23 september 02:00 CET tot maandag 26 september 01:59 CET kun je in Scarlet & Violet twee Paradox Pokémon bevechten in raids. In de 5-star Raids zullen Slither Wing en Iron Moth verschijnen. Slither Wing verschijnt alleen in Scarlet en Iron Moth in Violet. Wel kunnen spelers online een raid van de andere game joinen om zo toch de andere Pokémon te vangen.

Om deel te nemen is het laatste Poké Portal News nodig en heb je een NSO-lidmaatschap nodig. Tevens kun je deze speciale raid battles alleen in Paldea vinden. Je zult ze dus niet tegen komen in Kitakami.: