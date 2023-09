Kickstarter project The Heirloom komt ook naar de Switch

Ontrafel de vele geheimen in deze mysterieuze thriller adventure game

The Heirloom is een mysterieuze thriller adventure game, die momenteel als project op Kickstarter staat. De game heeft daar zijn doelen gehaald, waardoor het dus sowieso ook naar de Switch komt. Momenteel proberen ze de game voor Oktober 2024 af te hebben, voordat het speelbaar is zal dus nog even gaan duren. Voor iedereen die benieuwd is naar deze game is hieronder in ieder geval alvast een trailer te bekijken.

The Heirloom is een single-player mysterieuze thriller adventure met puzzel elementen. In de game volg je de 16-jarige Marla en haar jongere broer Jack. Na een aantal tragische gebeurtenissen worden de twee kinderen naar hun opa gestuurd, hun enige nog levende familielid. Maar dit is niet zomaar een opa, deze chagerijnige oude man leeft een kluizenaarsbestaan, en woont in een klein, bijna verlaten dorp in Scotland. Daar aangekomen merken de kinderen al snel enge en onverklaarbare dingen, dingen waarvan de andere inwoners van het eiland zo hun best doen om het te negeren. Het is aan jou om de geheimen van je familie en deze vreemde plek bloot te leggen en de waarheid achter alles te vinden.