Kirby & The Amazing Mirror verschijnt volgende week voor Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-leden

Volgende week vrijdag is het zover!

Het gebeurt niet extreem vaak, maar af en toe kunnen Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-leden aan de slag met een oude game op de Nintendo Switch. Ditmaal is het de beurt aan een Game Boy Advance-spel, genaamd Kirby & The Amazing Mirror! De game was eerder nog te spelen op de Wii U via de Virtual Console, maar aangezien de Nintendo eShop daar gesloten is, is er geen manier meer om de game online te kopen. Daarom is het extra handig dat deze titel binnenkort voor Nintendo Switch Online-leden te spelen gaat zijn. Kirby & The Amazing Mirror zal volgende week vrijdag op 29 september te spelen zijn op Nintendo’s hybride console.

Je zal het misschien niet geloven, maar het is alweer ruim 19 jaar geleden toen Kirby & The Amazing Mirror op 2 juli in het jaar 2004 in Europa op de Game Boy Advance verscheen. In dit Kirby-spel kruip je niet in de huid van één Kirby, maar in vier Kirby’s! Dit komt omdat onze favoriete roze held in vieren wordt gesplitst. Het platformspel bestaat trouwens niet alleen uit platformen, want tijdens dit avontuur ga je ook aan de slag met te gekke minigames en zelfs eindbaasgevechten.

Wil je graag wat gameplaybeelden bekijken? Dat kan! Het YouTube-kanaal van Nintendo Nederland heeft namelijk een video geüpload, welke je hieronder kunt bekijken.