[Review] Pokémon Scarlet & Violet: The Teal Mask – zelfde problemen, maar een goede DLC

De afgelopen week ben ik druk in de weer met de eerste uitbreiding voor Pokémon Scarlet & Violet. De season pass The Hidden Treasure of Area Zero komt in twee delen beschikbaar en dit is een review voor het eerste deel, de Teal Mask. Normaal wacht ik tot de laatste uitbreiding met een review, maar voor Pokémon maak ik een uitzondering. Later zal dus nog een review verschijnen van het tweede deel en zullen beiden samen worden gevoegd tot een enkel cijfer.

Vorig jaar toen Pokémon Scarlet & Violet verschenen gaf ik het spel een 7.5, de game zelf heb ik veel plezier aan beleefd, maar de grafische kant was ondermaats. Helaas valt de DLC ook weer in ditzelfde vakje. Ook al is de Kitakami wat kleiner dan Paldea merk je nog steeds te vaak vertragingen, pop-in en grafische glitches. Zoals bijvoorbeeld een scene die start geeft op de OLED nog steeds kort een wit randje. Aangezien het DLC is ga ik hier niet zo hard op afrekenen als in de main game. Dit aangezien wanneer je interesse hebt in de DLC je waarschijnlijk niet enorm veel last had van de technische minpunten.

Nieuwe en oude Pokémon komen samen

In Kitakami heb je een Pokédex van 200 Pokémon. Deze dex bestaat uit 102 Pokémon die niet in Paldea te krijgen waren. Deze Pokémon zijn nu dan ook vrij te ruilen met vrienden, zelfs als ze de DLC niet hebben of om uit/naar Home te importeren/exporteren. De terugkerende Pokémon zijn flink divers en geven spelers met een verzameldrang weer even wat te doen. De nieuwe Pokémon zijn er gelukkig niet al te veel. Aan een kant snap ik dat het jammer is, maar zo mis je dus ook niet te veel. De nieuwe Pokémon zijn leuke toevoegingen, zeker eentje die je alleen met een side quest kunt vangen. Daarnaast is de Tera-vorm van Ogerpon erg gaaf uitgewerkt.

Kort, maar goed opgebouwd verhaal

Je kan deze DLC beginnen op ieder moment na het starten van de treasure hunt. Pokémon op het eiland schalen enigszins mee en daarom kun je het dus al snel betreden. Voor de 2de DLC moet je echter het spel hebben uitgespeeld aangezien je daarmee naar Area Zero gaat. Wanneer je het spel opstart na de aanschaf en download kun je direct naar de school gaan om uitgenodigd te worden voor een speciale trip. Samen met een paar andere studenten mag je mee naar Kitakami met de Blueberry Academy uit Unova (waar je in DLC 2 heen gaat).

Eenmaal op Kitakami aangekomen word je gekoppeld aan een student van de Blueberry Academy om het eiland te verkennen en hiermee de legende van de Loyal Three te ontdekken. Echter kom je er gestaag achter dat de legende niet helemaal klopt en zul je alles op alles zetten om het recht te zetten.

Het is zeker geen lange verhaallijn, maar het is er wel een waar meer emotie in is gestopt dan in veel andere Pokémon verhalen waardoor ik het toch één van de beter vertelde stukken in de Pokémon-geschiedenis vond. Daarom eigenlijk extra jammer dat het kort was, maar gelukkig gaat het verhaal verder in de tweede DLC die komende winter moet verschijnen.

Conclusie

Ik kan de DLC wel enorm gaan afrekenen op de grafische aspecten, maar dat heb ik al gedaan met de gewone game. Als je dat niet te storend vond en op zoek bent om je avontuur met Scarlet & Violet te verlengen is The Teal Mask alvast een goede start. De verhaallijn is kort, maar zit goed in elkaar. De nieuwe Pokémon zijn leuke toevoegingen en het lijkt naar meer op te bouwen voor de volgende DLC. Het is in elk geval genoeg gameplay om de helft van de season pass waard te zijn. Het is in ieder geval meer content dan in een derde game-versie altijd bracht.

+ Weer flink wat te verkennen

+ Nieuwe Pokémon

+ Leuke nieuwe verhaallijn – Nog steeds flinke technische problemen

– Wel redelijk kort

DN-Score: 8.2