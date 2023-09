Super Mario Bros. Wonder krijgt uitgebreide overzichtstrailer

Met zes minuten aan wonderlijke beelden!

Een nieuwe trailer is verschenen voor Super Mario Bros. Wonder. Over een klein maandje kunnen we weer op avontuur met onze favoriete loodgieter en zijn vrienden, dus hoog tijd voor een overzichtje! In onderstaande trailer worden veel kanten van de game even belicht, waaronder bijvoorbeeld het verhaal, de speelbare personages, power-ups, het badge systeem, de manier van online spelen en meer. De meeste dingen zijn al voorbij gekomen tijdens de Direct, maar het is zeker een kijkje waard. Super Mario Bros. Wonder staat momenteel gepland voor 20 oktober.

Super Mario Bros. Wonder is het nieuwe 2D platformer avontuur van Mario en zijn vrienden. De opzet is heel vergelijkbaar met New Super Mario Bros, maar waar die game bij vlagen al chaotisch leek doet Super Mario Bros. Wonder daar nog een schepje bovenop! Elk level bevat namelijk zijn eigen wonder bloem. Wanneer je deze te pakken hebt kan er van alles gebeuren: van bewegende pijpen tot zingende piranha planten, skydiven tot ruimtewandelingen, de wereld veranderd op een manier die je nog nooit eerder gezien hebt! Hierdoor kun je nieuwe gebieden bereiken en geheimen ontdekken en wie weet, misschien verander je zelf ook wel!