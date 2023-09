The Legend of Heroes: Trails through Daybreak aangekondigd voor Switch

Een nieuwe game in de Trails-saga.

De laatste game in de Legend of Heroes saga was Trails into Reverie. Dit was een soort “endgame” van de serie en bracht de gebeurtenissen samen van de Erebonian-arc uit de Cold Steel saga, de twee Crossbell-spellen (Trails from Zero en Trails to Azure) en de Sky trilogie. De vraag was hoe het nu verder ging gaan met de Trails-games. Wel, NIS America zal The Legend of Heroes: Trails through Daybreak uitbrengen in de zomer van 2024 op de Switch.

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, bekend als The Legend of Heroes: Trails through Daybreak in Japan, lanceerde voor het eerst voor PlayStation 4 op 30 september 2021 in Japan en Azië, gevolgd door PlayStation 5 op 28 juli 2022. De versie die in 2024 naar het Westen komt zal Engelse en Japanse audio-opties en Engelse tekst bevatten. Een vervolg, Kuro no Kiseki 2: Crimson Sin, lanceerde in september 2022 in Japan. Een lokalisatie voor het vervolg moet nog worden aangekondigd.

Hoe gaat het verhaal tekeer?

Trails through Daybreak volgt een nieuwe cast van personages in de Trails-serie in de regio Calvard. In de nasleep van een korte oorlog beleeft het gebied een periode van economische voorspoed. De protagonist is een spriggan genaamd Van Arkride. Als een soort freelance huurling neemt hij verschillende opdrachten aan als detective, onderhandelaar en soms premiejager.

Op een dag krijgt hij een uniek verzoek dat hem uiteindelijk op een pad leidt dat zijn lot en dat van Calvard voor altijd zal veranderen. Daybreak bevat ook een evolutie van het traditionele gevechtssysteem van Trails, dat nu een mix wordt van real-time en turn-based gevechten. Het wordt het Action Time Battle-systeem genaamd. Met nieuwe Shard Skills kan je dan je arsenaal uitbreiden.

Er is ook een nieuw Alignment-systeem dat verandert hoe het verhaal zich ontvouwt. Zo hebben je keuzes en acties invloed op hoe je verhaal zich ontvouwt. Je kan daarbij neigen van Wet tot Chaos en alles daar tussenin. Je keuzes hebben ook invloed op wie een bondgenootschap met Van aangaat of tegen Van ingaat, zijn invloed in Calvard en welke dialoogopties beschikbaar zijn.

Pre-orders voor de Collector’s Edition zijn nu verkrijgbaar via de NIS America Online Store voor $99,99, die een exemplaar van het spel, mini-kunstboek, digitale soundtrack, hardcover artbook, één-disc digipak soundtrack, een business card case, filmposter, kaartenset en een “Oct-Genesis” hoes bevat.

Ben je benieuwd geworden naar The Legend of Heroes: Trails through Daybreak? Bekijk dan onderstaande aankondigingstrailer.