Pokémon Trading Card Game Classic verschijnt in november

De super deluxe set van het Pokémon TCG verschijnt dus al bijna.

Tijdens de Pokémon Presents tijdens Pokémon Day van dit jaar kondigde The Pokémon Company een bijzondere set aan voor het Pokémon Trading Card Game. Pokémon Trading Card Game Classic levert spelers een bijzondere ervaring binnen Pokémon TCG door het gebruik van klassieke kaarten.

Nu heeft The Pokémon Company meer details over de release naar buiten gebracht. De set zal op 17 november verschijnen in deelnemende winkels. Een prijs is nog niet onthuld, maar de Amerikaanse Pokémon Center verkoopt het voor $ 399,99. Reken dus maar op een flinke prijs. Voor we in de details gaan kun je hier nog een keer de aankondiging terugzien.

Helaas zijn behalve de basic energy kaarten die bij de decks zitten er geen kaarten die toegestaan zijn op toernooien, maar de set draait dan ook niet daar om. Je krijgt namelijk drie decks, ieder met een focus op één van de drie starter-types: vuur, water en gras. De decks zijn speciaal samengesteld en bevatten niet alleen klassieke kaarten zoals nieuwe versies van de Base Set Charizard, Venusaur en Blastoise, maar ook gloednieuwe ex kaarten en speciale Trainer kaarten. De bijzonderste is misschien wel een ouderwetse Mr. Mime die nooit buiten Japan is verschenen tot nu toe.

Naast de kaarten heeft het een opvouwbaar spelbord waar twee spelers op kunnen spelen. Met alle vakken die je nodig hebt voor het kaartspel. Daarnaast bevat het hoogwaardige spelaccessoires die nodig zijn. Van damage counters tot kaarthoesjes en metalen bollen ter vervanging van munten.

De gehele doos, deck boxes, kaarthoesjes zijn in het zwart wit. Zo steken de schademarkers en de artwork van de kaarten goed af tegen het speelveld.