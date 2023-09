Before the Night: release datum en trailer vrijgegeven

Lukt het jou om Alice weer tot leven te wekken?

Uitgever CFK en developer Uneducated Game Studio hebben zojuist bekend gemaakt dat Before the Night deze maand nog uitkomt voor de Nintendo Switch. De 2D horror game werd afgelopen april al aangekondigd, maar het release moment zou “ergens” in 2023 zijn. Before the Night zal vrij snel beschikbaar zijn, de release datum is namelijk op 28 september 2023.

Mensen dieren of dieren mensen?

In Before the Night bezitten dieren de lichamen van mensen. Het menselijke dier Lisa, wil haar overleden baasje Alice het konijn weer tot leven wekken. Daarnaast wil ze ook de mysterieuze geheimen en blijkbaar sprookjesachtige wereld ontdekken. Bezoek een gekke wereld waarbij de rollen van mens en dier totaal zijn omgedraaid. Het menselijke dier Lisa, mist haar konijnenbaas Alice enorm. Lisa gaat op een groot avontuur in de dierenwereld genaamd Flowers of Life. In deze wereld gaat ze opzoek naar sleutels die ze nodig heeft om iemand tot leven te wekken. Hoe groter het verlangen is van Lisa om Alice terug te halen, hoe gruwelijker en enger de incidenten zijn in de dierenwereld.

Belangrijkste kenmerken van Before the Night:

Vind de Flowers of Life: Deze bloemen zijn de sleutels die Alice weer tot leven kunnen wekken. Verken de dierenwereld opzoek naar de Flowers of Life. De mensen die de bloemen plukken, moeten wel een hele nare prijs betalen.



Kies de items die je gebruikt zorgvuldig: Iedere item heeft een bepaalde functie die je kunt gebruiken om puzzels op te lossen en bedreigingen te verminderen. Er zijn verschillende manieren waarop Lisa items kan bemachtigen. De manier waarop zal niet altijd netjes en vredig zijn.



Een verdraaide sprookjeswereld: In deze vredelievende wereld waar dieren in harmonie en blijheid leven, verschijnen er uit het niets mutanten. Deze mutanten zwerven door de straten. Tot de zon weer opkomt en de nacht vordert zullen deze vleesetende en uitgehongerde mutanten je blijven achtervolgen.

Vind een weg door deze mooie maar ook griezelige wereld, verstop je goed of gebruik je wapens om te overleven. Bekijk hieronder de splinternieuwe trailer met release datum van Before the Night: