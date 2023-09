Meer details over Sonic Superstars’ Battle Mode

Een maand voor de release van Sonic Superstars maakt SEGA meer bekend over de Battle Mode.

Terwijl we allemaal reikhalzend uitkijken naar de release van Sonic Superstars, heeft SEGA onlangs meer details prijsgegeven over de Battle Mode die onderdeel van de game uitmaakt. In deze multiplayer-modus is er geen sprake van co-op, maar neem je het juist tegen je vrienden op. Deze video van IGN laat zien wat je kunt verwachten:

In Battle Mode heb je de controle over je eigen unieke Metal Fighter en ga je verschillende uitdagingen aan. Trek ten strijde in drie rondes met willekeurige levels en speelmodi. SEGA heeft bevestigd dat het hier gaat om vier verschillende soorten uitdagingen:

De Race -modus spreekt voor zich: zorg ervoor dat je als eerste over de eindstreep komt en laat je vrienden stof happen.

-modus spreekt voor zich: zorg ervoor dat je als eerste over de eindstreep komt en laat je vrienden stof happen. In Zap Scrap leggen jullie elkaar onder vuur. Raak je iemand? Dan krijg je punten. Maar word jij geraakt, dan raak je die zuurverdiende punten weer kwijt. Blijf dus alert! Open een item box voor een speciale kogel – je tegenstanders zullen dan van goede huize moeten komen.

leggen jullie elkaar onder vuur. Raak je iemand? Dan krijg je punten. Maar word jij geraakt, dan raak je die zuurverdiende punten weer kwijt. Blijf dus alert! Open een item box voor een speciale kogel – je tegenstanders zullen dan van goede huize moeten komen. De derde modus is Star Snatcher , waarin je doel is om de meeste sterren te verzamelen. Als je geraakt wordt, verlies je een ster. Het is dus een veel beter idee om je tegenstanders sterretjes te laten zien.

, waarin je doel is om de meeste sterren te verzamelen. Als je geraakt wordt, verlies je een ster. Het is dus een veel beter idee om je tegenstanders sterretjes te laten zien. Survival is de vierde en laatste modus. Het doel is simpel: val niet van het level af. Makkelijker gezegd dan gedaan, want ondertussen moet je kanonskogels ontwijken en zakt de ondergrond onder je weg als je te lang stil blijft staan. De laatste die overblijft, is de winnaar.

Van lokaal tot online, van samenwerken tot wedijveren

Al deze modi speel je lokaal (splitscreen) of online. Lokaal kunnen er tot vier spelers meedoen, maar online zijn dat er acht. Wie online speelt, verdient bovendien medailles waarmee je cosmetics voor je Metal Fighter kunt kopen. Hoe verder je komt, hoe beter de onderdelen.

Kortom: of je nu met je vrienden wilt samenwerken of ze eens flink wilt inmaken, Sonic Superstars staat garant voor uren speelplezier. Over een maandje komt de game eindelijk uit en kan de fun beginnen. Creëer je eigen Metal Fighter en ga de strijd met elkaar aan!