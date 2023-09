[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 39

Weten wat je volgende week in de eShop kan verwachten?

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Mineko’s Night Market

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 26 september 2023

Mineko’s Night Market is een verhaalgedreven social simulation adventure game waarin de Japanse cultuur gevierd wordt. Jij speelt Mineko, een nieuwsgierig meisje dat net verhuist is. Ze woont nu op een eiland aan de onderkant van een grote berg. De bijgelovige inwoners van dit eiland aanbidden de zonne kat Nikko. Deze kat komt voor in veel van de mythes rond het eiland, maar het rare is dat meerdere inwoners zweren dat ze de kat de afgelopen tijd gezien hebben. Ga op onderzoek uit en ontdek de vele geheimen achter het eiland terwijl je probeert het dorp weer op de kaart te zetten. Maak kleine grappige voorwerpen, eet lekkere snacks, en leer alle katten van het eiland kennen in voorbereiding van de wekelijkse nacht markt.

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 26 september 2023

Infinity Strash: Dragon Quest the Adventure of Dai is een actie RPG waarin de spelers de rol aannemen van Dai en de discipelen van Avan, om de gebeurtenissen uit de serie na te spelen. Je zult het moeten opnemen tegen Dark Lord Hadler en zijn duistere leger. Verzamel en gebruik verschillende items om iconische scenes van de manga na te spelen en herleef het epische verhaal opnieuw! Naast het verhaalt bevat de game ook nog een endless dungeon-modus, waarin je door 100 verschillende kerkers vol monsters en vallen heen vecht die iedere speelsessie veranderen.

Pizza Possum

Prijs in de Nintendo eShop: €6,99 – 28 september 2023

In Pizza Possum kruip je in de huid van, hoe kan het ook anders, een buidelrat. Dit ondeugende diertje probeert in deze arcadegame zoveel mogelijk voedsel te eten, waaronder pizza’s en andere gerechten, maar dan zonder gepakt te worden! Het uiteindelijke doel is om de top van het dorp te bereiken en daar de reusachtige pizza op te knabbelen. Uiteraard is dit spel ook met meerdere hongerige spelers te spelen, maar dat betekent wel dat er minder eten voor jou overblijft… Gaat het jou lukken om langs alle waakhonden te glippen en jouw buikje rond te eten? Wij mochten deze game al even proberen, lees hier wat we ervan vonden!

Wat verder verschijnt in de week van 25 september tot en met 1 oktober:

25 september: Robo Dunk

25 september: Viki Spotter: Complete Bundle

25 september: S.H.M.U.P Bundle (Steel Rain + Sky Mercenaries Redux)

25 september: Paleo Pines

26 september: My Name is Mayo 2

26 september: Autumn Hike

27 september: TY The Tasmanian Tiger 4: Bush Rescue Returns

27 september: Paw Patrol World

27 september: Betomis

28 september: Gothic Classic

28 september: Dolphin Spirit: Ocean Mission

28 september: Firefighting Simulator – The Squad

28 september: Games Advent Calender – 25 days – 25 surprises

28 september: Kumakichi’s Geboorte ☆ Vernietiging God

28 september: Abomi Nation

28 september: Freak Crossing

28 september: Mechs V Kaijus

28 september: Vampire the Masquerade: Swansong

28 september: Forgive me Father

28 september: Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit

28 september: CounterAttack: Uprising

28 september: CyberTD

28 september: Before The Night

28 september: Sentry City

28 september: Afterdream

28 september: Chipmonk!

28 september: Boaty Tanks

28 september: Faerie Afterlight

28 september: Angel Whisper

28 september: Encore Rally

28 september: Retro Kart Rush

28 september: Tiny Whaley

29 september: FC24

29 september: Fate Samurai/Remnant

29 september: Mon-yu Defeat Monsters and gain strong weapons and armor (…)

29 september: Cocoon

29 september: Deflector

29 september: Ninjakidz: Time Masters

29 september: Indoor Kickball

29 september: Superfly: Delivery Simulator

29 september: Digitris

29 september: Food Truck Tycoon – GOTY edition

29 september: Love Kuesuto

29 september: Humans vs Tigers

29 september: My hearts grows Fonder

29 september: Ancient Mahjong

30 september: HOLE io Complete edition

30 september: Big Vehicle Simulator Games Bundle

