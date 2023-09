[Review] Paperman Adventure Delivered – waar is het avontuur

Paperman Adventure Delivered is een spel geschikt voor de jongsten onder ons. Is het echter wel een goede game?

Paperman Adventure Delivered is de eerste eigen game van Secret Item Games. In het spel speel je als één van de vier personages uit het team van Paperman. Het postkantoor van Paperman is bestolen. Ze hadden namelijk een actie waarin gouden brieven werden verstuurd. Helaas is daardoor een hebzuchtige draak langsgekomen om alle post te stelen. Deze draak wilde namelijk meer goud toevoegen aan zijn al enorme berg. Tijd om dus op onderzoek uit te gaan en de post terug te halen.

Vier verschillende personages

Je kunt het spel alleen spelen of met twee spelers. Dat maakt het spel ook al meteen duidelijk door bij het opstarten al een twee speler scherm opgooit. Alleen door op B te drukken kun je dan alleen spelen. Als speler kun je spelen als vier verschillende personages, ieder met hun eigen krachten. Paperman kan van een afstand aanvallen en teleporteren. Express kan snel dashen, Scrolly kan zweven en tot slot Carl die grote blokken kan verplaatsen.

Wisselen kan regelmatig in de game bij elke rode brievenbus en dat zul je regelmatig doen. Aangezien Bepaalde stukken alleen met een specifiek personage gedaan kan worden. En in principe is dit een prima gameplay systeem. De krachten zijn niet uitgebreid en ook de wereld is niet te complex om het lastig te maken waardoor de gameplay prima is voor de doelgroep waarvoor het is. Echter, helaas zijn er andere onderdelen waardoor de ervaring volledig verpest wordt.

Waardeloze performance

Paperman op de Switch is in ieder geval een waardeloze ervaring. De optimalisatie is enorm slecht gedaan. In een paar uur dat ik bezig was met het spel was de game meerdere keren gecrasht en liep het met grote regelmaat vast voor een aantal seconden. Dan heb ik het nog niet eens over objecten die niet willen breken, het door de grond zakken en zelfs met respawn niet terug kunnen komen. Je moet dan echt naar het hoofdmenu. Tot slot duurt het laden enorm lang, soms dacht ik zelfs dat het daar was vastgelopen.

Het helpt dan ook niet dat er instructieborden in het spel staan die zeggen dat je L2 en vierkantje moet gebruiken voor een actie. Dit zijn knoppen van een PlayStation terwijl ik toch echt op een Switch aan het spelen was. De game is niet groot dus dit soort slordigheden doen je afvragen of er wel een QA-team bezig is geweest met het spel.

Dit samen zorgt er praktisch voor dat het spel onspeelbaar is. De game is zelfs voor de jeugd waarschijnlijk helemaal niets. Want ook die generatie zal snel klaar zijn met het moeten wachten, heropstarten enzovoort.

Conclusie

Dit is geen lange review, maar dat komt ook omdat het spel zo slecht speelbaar was dat ik het niet door heb kunnen spelen. De game was binnen een paar uur al meerdere keren gecrashed, borden gebruikte nog PlayStation knoppen als aanwijzing. Hij loopt geregeld vat voor een paar seconden en wisselen van personage duurt enorm lang. Het is praktisch onspeelbaar. Als het wel werkt is de gameplay oké voor de leeftijdsgroep, maar ook die zal het spel snel wegleggen met deze issues.

+ Gameplay is oké voor doelgroep





. – Regelmatige crashes

– Loopt regelmatig vast

– Slordige ports met hints voor andere controllers

DN-Score: 2.0