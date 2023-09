Analogue kondigt transparante versie aan van hun Pocket-handheld

Zéér gelimiteerd, dus wees er snel bij!

Analogue heeft een transparante versie aangekondigd van hun Analogue Pocket. De handheld speelt onder andere games af uit de Game Boy-familie, maar dan een veel hogere resolutie. Maar wees er snel bij, want op = op en ze worden in een zeer gelimiteerde oplage uitgebracht.

De Analogue Pocket is op dit moment één van de populairdere producten van Analogue. De hardware-fabrikant is gespecialiseerd in het uitbrengen van zogenaamde “clone consoles”; onofficiële versies van retro-consoles die originele cartridges afspelen. En hoewel de Analogue Pocket uit zichzelf al Game Boy-, Game Boy Color- en Game Boy Advance-games afspeelt, houdt de functionaliteit daar niet op. Via adapters is het ook mogelijk om Game Gear-, Neo Geo Pocket Color en Atari Lynx-games te spelen. En met de apart verkrijgbare docking-station zijn ze ook speelbaar op je tv.

In tegenstelling tot veel andere kloon-consoles maakt Analogue geen gebruik van emulatie, maar van FPGA. Hierdoor spelen games veel natuurlijker, alsof ze op originele hardware worden gespeeld. Dit gaat alleen niet goedkoop, waardoor de normale variant van de Analogue Pocket je al $219 zou kosten. Die versie is op moment van schrijven alleen uitverkocht, maar Analogue komt nu wel met zeer exclusieve kleuren… voor een meerprijs.

De Analogue Pocket Transparent in de verschillende, gelimiteerde uitvoeringen.

Retro-kleuren

Er was een tijd in de jaren ’90 dat elektronica-producten het toppunt qua design hebben gehaald. Talloze vrolijke kleuren, met een transparante shell zodat je de interne elektronica zag zitten. De Game Boy Color en de Nintendo 64 hebben zulke uitvoeringen gehad, maar ook de Apple G3 was in dat design verkrijgbaar. Analogue eert die tijd met deze gelimiteerde uitvoeringen van hun Analogue Pocket.

De gekleurde Analogue Pocket kost je $249. Daar willen we je wel bij waarschuwen: dat is nog vóór de belasting, leveringskosten en import. Wil je hem toch in huis halen? Dan moet je er snel bij zijn. De verkoop start op 29 september om 17:00 uur Nederlandse tijd. En hoewel Analogue niet aangeeft hoeveel ze ervan produceren, weten we dat hun reguliere producten altijd al zeer gelimiteerd zijn. Dat is met deze Pocket nog een stapje spannender.

Ga jij proberen er één in huis te halen? Laat ons weten of het lukt in de comments!