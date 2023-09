Goblin Slayer Another Adventurer: Nightmare Feast krijgt een releasedatum

Een strategy-RPG gebaseerd op de manga.

Een populaire anime-serie krijgt een game-adaptatie. Uitgever Bushiroad heeft een Goblin Slayer-game aangekondigd. De officiële titel is Goblin Slayer Another Adventurer: Nightmare Feast. De ontwikkelaars Apollosoft en Mebius hebben nu een releasedatum bekendgemaakt voor Goblin Slayer Another Adventurer: Nightmare Feast. Het wordt een strategie-RPG gebaseerd op de Goblin Slayer light novel-serie. De game krijgt een apart verhaal en ondersteuning in zowel Engels als Japans.

Bushiroad staat vooral bekend om het uitgeven van spellen via zijn sociale smartphonegamingdienst Bushimo. Dit spel is de eerste in zijn nieuw opgezette lijn consolegames, onder het label Bushiroad Games.

Goblin Slayer is een dark fantasy light novel serie geschreven door Kumo Kagyu en geïllustreerd door Noboru Kannatsuki. De serie ging oorspronkelijk in 2016 in première en loopt nog steeds. Er zijn 16 delen verschenen en de serie is bewerkt tot manga en anime. Deze laatste heeft één seizoen gekregen sinds de première in 2018.

Het spel wordt een tactische RPG, in de stijl van Goblin Slayer waar spelers rekening moeten houden met de positionering van hun eenheden op het slagveld, evenals de sterke en zwakke punten van zowel geallieerde als vijandelijke eenheden. Op het eerste zicht lijkt het zeer sterk op de stijl van Triangle Strategy.

Het spel is momenteel in ontwikkeling en de release staat gepland op 29 februari 2024. Bekijk hieronder alvast de trailer.

De eerste gameplaybeelden kan je hieronder bekijken.