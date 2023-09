[Hands-on] Saltsea Chronicles

Een verhaalgedreven game met een origineel verhaal én unieke look.

Ergens later in 2023 moet de game Saltsea Chronicles naar de Nintendo Switch komen. Deze verhaalgedreven avonturen-game neemt je mee op een reis door een wereld na de ‘zondvloed’. Het verhaal speelt zich dan ook af in een wereld 500 jaar na een overstroming (de Saltsea,) waar gemeenschappen zijn ontstaan ​​op eilanden die zijn gebouwd op ruïnes van voor de zondvloed. Tijdens een speelsessie van pak ‘m beet een half uur, konden wij alvast kennismaken met de game. Onze eerste indrukken lees je hieronder.

Een korte introductie én de gameplay

Omdat wij middenin de game begonnen, vertelde de ontwikkelaar nog even een korte introductie over hoe de game begint. Je neemt aan het begin van het spel namelijk de rol aan van kapitein Maja, die een soort van overval wil plannen om haar gestolen schip terug te krijgen en het vermiste bemanningslid te redden. In de game zul je naarmate het verhaal vordert de verschillende eilanden in de game gaan ontdekken en steeds meer te weten komen over de dingen die zich hebben afgespeeld, waarvan je veel niet meer weet. In de basis doe je dit vooral door een verhaal te volgen, dialogen te lezen en gesprekken te voeren met personages, waarbij je vaak verschillende keuzes kunt maken in jouw antwoorden. De game is dan ook zeer verhaal-vertellend.

Ondanks dat wij niet al te veel van het verhaal mee konden krijgen, vielen in elk geval een aantal interessante dingen op die deze game best eens interessant zouden kunnen maken voor fans van dergelijke games.Zo viel direct de bijzondere artstijl van de game op. Wellicht lastig te omschrijven, maar de getekende werelden ogen fijn en rustgevend om naar te kijken, met een best wel unieke look en toch ook weer vol detail. Zo is de artstijl gebaseerd op risograph-afdruktechnieken, en dat geeft een bijzonder resultaat. Bekijk bijvoorbeeld onderstaande afbeelding maar eens. Verder worden ook de dialogen op een fijn leesbare manier in beeld gebracht en is, ondanks dat we middenin de game vielen, humor in de dialogen goed aanwezig. Ook heb je zelf veel invloed op hoe gesprekken lopen, door constant keuzes te maken in hoe jij zelf reageert in de dialogen.

Fris en divers

De ontwikkelaar liet ons weten dat elk eiland zo zijn eigen geheimen heeft, welke je beetje bij beetje zult gaan ontdekken. Tijdens onze speelsessie kwamen wel al een flink aantal personages tegen en in de game zelf zul je naast een grote hoeveelheid personages, ook allerlei gemeenschappen tegenkomen. Dit moet de game tijdens het verhaal fris en interessant gaan houden. Als de ontwikkelaars daar inderdaad in slagen, dan kan Saltsea Chronicles zomaar eens een erg interessante titel gaan worden. Het verhaal zelf kent in elk geval een originele insteek. Zo keert vaak het thema rechtvaardigheid terug in de velen gesprekken die je voert, en wordt je meegenomen in hoe het leven is in een wereld zonder politie, waarbij keuzes gemaakt moeten worden om aan de ene kant voor elkaar te zorgen, alsmede ook te zorgen voor een veilige en rechtvaardige wereld. Fans van dit genre kunnen er later in 2023 zomaar eens een interessante game bij hebben!