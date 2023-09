Hideki Kamiya verlaat PlatinumGames vanaf volgende maand

Een van PlatinumGames grootste namen vertrekt bij het bedrijf.

Hideki Kamiya is een bekende naam onder game developers. De excentrieke ontwikkelaar is op social media consequent ongenadeloos hard. Zo blokkeert die fans ook enorm snel op de platformen. Echter is die natuurlijk vooral bekend als een ontzettend goede game ontwikkelaar. Met franchises op zijn naam als Okami en Bayonetta.

Na een tijd werkzaam te zijn geweest bij Capcom, startte hij samen met andere teamleden PlatinumGames in 2006. Hiervan was hij vanaf 2017 bovendien Vice President. Nu heeft het bedrijf medegedeeld dat Kamiya het bedrijf vanaf 12 oktober gaat verlaten. Dit in onderstaande statement. Kamiya zelf had het volgende erover te zeggen: