Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 vergelijkingstabel resolutie en framerate

Zo doet de Switch het in vergelijking met andere platformen.

Hideo Kojima’s legendarische serie Metal Gear Solid keert deze oktober terug als een collectie op de Nintendo Switch. Als onderdeel hiervan heeft Konami nu een tabel gedeeld op de officiële gamepagina met de resolutie en framerate per platform. Hier zie je hoe de Switch-versie zich verhoudt.

Hoewel we al een overzicht hebben gekregen van de Switch-prestaties in Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, geeft dit een duidelijk beeld van hoe het zich verhoudt tot de concurrentie. Op alle platformen draait de eerste Metal Gear Solid op 30fps met een resolutie van 1920 x 1080p, met uitzondering van de handheldmodus, die draait op 1280 x 720p.

Voor Metal Gear Solid 2 en Metal Gear Solid 3 heeft de Switch-versie in dockmodus dezelfde resolutie als de andere platformen (1920 x 1080p), maar wordt deze in beide modi verlaagd van 60 fps naar 30 fps. In handheld zijn deze games beperkt tot een resolutie van 1280 x 720p.

Dit is dus wat je kunt verwachten van de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, wanneer deze op 24 oktober 2023 op de Nintendo Switch verschijnt.