Pokémon Go teased een Detective Pikachu event

Detective Pikachu zal waarschijnlijk binnenkort onze telefoons betreden.

Volgende maand verschijnt de tweede Detective Pikachu-game op de Nintendo Switch. Jaren na de originele aankondiging is het eindelijk tijd om weer te gaan rondspeuren als een Pikachu met een koffieverslaving.

Nu heeft Pokémon Go een aankomend evenement van het Adventures Abound seizoen geteased. In een bericht op onder andere Twitter/X heeft het bedrijf een geheimzinnige foto geplaatst met de tekst dat ze een mysterie verwachten. Deze combinatie is zo goed als zeker dat het iets te maken heeft met Detective Pikachu.