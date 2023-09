35e Grand Prix voor Tetris 99 staat in het teken van Xenoblade Chronicles 3

Zie hier hoe het nieuwe thema eruitziet!

Een paar maanden geleden konden we tijdens de 34e Grand Prix een thema van Pikmin 4 ontgrendelen in Tetris 99. Later deze week kunnen Switch-bezitters opnieuw aan de slag met het spel, want er staat over een paar dagen weer een nieuw exclusief thema voor ons klaar. Ditmaal gaat het om een thema die in het teken staat van de welbekende RPG Xenoblade Chronicles 3. De 35e Grand Prix gaat op vrijdag 29 september om 09:00 uur van start en eindigt op dinsdag 3 oktober om 08:59 uur. Het thema kun je trouwens simpelweg ontgrendelen door Tetris 99 te spelen, want op die manier kun je 100 eventpunten verzamelen.

Ben je benieuwd geworden naar hoe het nieuwe thema eruitziet? Bekijk dan onderstaande gameplay trailer!

Ben jij van plan dit thema te ontgrendelen omdat je fan bent van Xenoblade Chronicles? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!