Fysieke versie Pokémon Scarlet & Violet inclusief DLC aangekondigd

Vanaf 3 november ligt deze versie in de schappen.

Recent verscheen het eerste deel van de DLC voor Pokémon Scarlet en Violet. In onze review kan je lezen wat Jorden ervan vond. De DLC The Hidden Treasure of Area Zero is namelijk een twee delen opgedeeld. Wanneer het tweede deel verschijnt, is nog onbekend. Tot nu toe was de DLC alleen digitaal in de Nintendo eShop te koop, maar daar gaat verandering in komen.

Per 3 november verschijnt er een fysieke versie met daarop Pokémon Scarlet of Violet en de DLC. Je hebt dus de keuze tussen Scarlet of Violet. De game en het eerste deel van de DLC staan op de cartridge. Het tweede deel zal beschikbaar zijn als aanvullende download, wanneer die verschijnt. Helaas betekent dat dat de DLC niet volledig op de cartridge staat. Wel krijg je bij aankoop een code voor 100 Poké Balls.

Ben jij van plan de fysieke versie te kopen? Of vind je het jammer dat de DLC niet volledig op de cartridge staat? Laat het ons weten in de reacties!