Gamers klagen Aspyr aan om gecancelde KOTOR II-DLC

Gedupeerden werken samen aan een class-action lawsuit.

Gedupeerde Star Wars-fans die de Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords-remaster hebben gekocht, klagen nu ontwikkelaar Aspyr aan. Aspyr had beloofd de gratis “Restored Content”- DLC uit te brengen, maar heeft dat plan afgelopen juni geannuleerd, na meerdere vertragingen. Teleurgestelde gamers konden een gratis game van Aspyr krijgen, maar deze fans nemen daar geen genoegen mee, zo meldt Nintendo Life.

De aanklacht, die de naam “Malachi Mickelonis v. Aspyr Media, Inc. et al” heeft meegekregen, praat over teleurgestelde gamers die hun geld niet terugkrijgen van Aspyr, ondanks dat de ontwikkelaar zijn belofte niet heeft waargemaakt. Een stukje uit de aanklacht:

[…] Specifically, Defendants falsely represented that consumers who purchased KOTOR would receive for free never-before released “Restored Content DLC,” or new downloadable content providing new gaming content for users (e.g. bonus mission, new dialogue, revamped ending). Defendants did not provide the Restored Content DLC, but refuses to give consumers a refund for their purchase of KOTOR.

Aspyr heeft toentertijd wel een tegemoetkoming aangekondigd: een game-code voor een andere Star Wars-game uit hun bibliotheek. De gedupeerden geven echter aan zo teleurgesteld te zijn, dat ze de game nooit hebben opgestart. Waarschijnlijk heeft de kritiek die Aspyr eerder al kreeg hier wat mee te maken. Gamers moesten namelijk een nieuwe save-game starten om de beloofde DLC te kunnen spelen en konden hun saves niet meenemen. Aspyr heeft tot 4 oktober om te reageren op de zaak.

