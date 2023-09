Harvest Moon: The Winds of Anthos krijgt releasetrailer

Wij moeten helaas nog ruim een week wachten op deze titel.

Ongeveer twee jaar geleden bracht Natsume Harvest Moon: One World uit op de Nintendo Switch. Inmiddels is het alweer bijna tijd voor een gloednieuw Harvest Moon-spel, genaamd Harvest Moon: The Winds of Anthos. Het spel verschijnt in ons land pas volgende week op vrijdag 6 oktober, maar de game is in het buitenland vanaf vandaag al te spelen op de Nintendo Switch. Om dat te vieren heeft de uitgever vandaag al de releasetrailer uitgebracht, welke je hieronder kunt bekijken. Harvest Moon: The Winds of Anthos gaat volgende week vrijdag zowel fysiek als digitaal voor een bedrag van €49,99 over de toonbank. Mocht je de het spel in de Nintendo eShop willen kopen, dan heb je 2 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Geef een nieuw leven aan The land of Anthos!

Harvest Moon: The Winds of Anthos speelt zich af in The land of Anthos. Deze fijne plek wordt al jaren beschermt door de zogenoemde Harvest Goddess en de Harvest Sprites. Echter is er helaas een vulkaan uitgebarsten waardoor de inwoners én het land van Anthos in gevaar zijn. Tot nu toe hebben de Harvest Goddess en de Harvest Sprites jullie kunnen beschermen, maar dit kwam wel met een grote prijs. De dorpen werden namelijk van elkaar afgeschermd. Nu is het aan jou de taak om in samenwerking met de uitvinder Doc Jr. The land of Anthos een nieuw leven te geven en alle dorpen van Anthos weer met elkaar te herenigen.

Uiteraard is Harvest Moon geen Harvest Moon zonder dat je veel te vinden zal zijn op jouw boerderij. En dat is dan natuurlijk ook in The Winds of Anthos weer het geval. Je mag namelijk weer jouw allerliefste dieren, waaronder koeien, kippen en schapen, verzorgen. Daarbij is het mogelijk om foto’s van jezelf en de omgeving te maken, kun je iemand uitkiezen om mee te trouwen en zijn er veel zaadjes van Harvest Wisps verborgen over het hele gebied. Gaat het jou lukken om het land van Anthos te redden?