Paleo Pines is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Neem hier een kijkje naar de releasetrailer en wat gameplaybeelden!

Eind april maakte ontwikkelaar Italic Pig en uitgever Modus Studios bekend dat ze Paleo Pines naar Nintendo’s hybride console gaan brengen. Een paar maanden later werd dan eindelijk de releasedatum bekendgemaakt en inmiddels is het zover. Vanaf vandaag kunnen Switch-bezitters namelijk aan de slag met dit avonturen-simulatiespel. Paleo Pines gaat zowel fysiek als digitaal voor een bedrag van €29,99 over de toonbank. Mocht je de game willen downloaden in de Nintendo eShop, dan heb je 2,9 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Paleo Pines is een betoverende landbouwgame waarin je een dinoreservaat gaat bouwen. Zoals je misschien dus al verwacht kom je op een knus eiland terecht, waar vele verschillende dino’s te vinden zijn. Dit eiland ontdek je trouwens niet alleen, maar met jouw maatje Lucky. Samen met deze lieve blauw-witte dinosaurus ontrafel je geheimen, verbouw je gewassen en probeer je vrienden te maken met de inwoners en andere dino’s van het eiland. Gaat het jou lukken om een gezellig dinoreservaat te creëren?

Ben je benieuwd geworden naar Paleo Pines? Bekijk dan onderstaande releasetrailer of neem een kijkje naar wat gameplaybeelden, welke afkomstig zijn van het YouTube-kanaal Handheld Players!